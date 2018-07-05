В Казани полностью расписали старый дом. Это красиво

Художник Василий Каптырев почти завершил работу над домом №2 по улице Камала. Это тот самый старый желтый дом, которым казанцы восторгались две недели назад.

На здании появились рисованные окна, из которых выглядывают жители города конца 19 и начала 20 веков. Масштабная композиция переносит прохожих в прошлое и рассказывает, чем жила эта часть Казани в тот период.

Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru «Идея такова, что это доходный дом, на втором этаже находятся жилые помещения, а на первом этаже — магазинчики и лавки», — говорит автор работы.

Воссоздать быт того времени, татарские костюмы и вывески художнику помогли архивные фотографии. «Сложным было, наверно, попасть в масштаб. Старался, чтобы люди получились в натуральную величину. Самое трудное — подогнать все это к архитектурным элементам», — признается Каптырев.

Основная часть работы завершена. Остались нюансы, которые помогут раскрыть замысел художника, сообщает пресс-служба мэрии.

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