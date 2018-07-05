Продукция ямальского агропрома отправится на межрегиональную агропромышленную выставку

Продукция арктического агропрома в августе будет представлена на IX межрегиональной выставке Уральского федерального округа. Мероприятие пройдет в курганской области 24 — 25 августа. Ямальская экспозиция будет представлена брендами продукции ведущих агропромышленных предприятий региона: МП «Ямальские олени», ООО «Салехардский комбинат», ООО «Пур-рыба», РА «Орион», ООО ПФ «Ныда-Ресурс», ООО «Возрождение», ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», ООО «Кирилл», ЗАО «Фермент».

Экспозиция Ямала также будет включать сопроводительную информацию: буклеты, листовки и мультимедийную продукцию. Это поможет подробнее рассказать посетителям выставки о реализации в регионе мероприятий по развитию сельских территорий и развитии агропромышленного производства с использованием инновационных технологий, обеспечивающих интеграцию традиционного хозяйства коренных народов Севера в современное производство.