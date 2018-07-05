В Казани разрисовали дом, в окнах которого можно увидеть быт людей XIX века

Рисованные окна, из которого выглядывают жители города конца XIX века — начала XX века, появились на стене исторического дома по ул. Г. Камала,2, сообщает пресс-служба исполкома.

Лионеля Месси. По словам автора арт-объекта Василия Каптырева, на создание изображения ушло чуть больше двух недель. Основная часть работы завершена, осталось добавить некоторые детали. Новосибирский художник рассказал, что заняться этим проектом ему предложил его казанский друг Дмитрий Кудинов (Супернова), автор граффити Криштиану Роналду

«Когда представили эскизный проект, мне показалось это интересным, но я сразу поставил условие — что сделаю все в исторических рамках конца XIX — начала XX веков, но по-своему, поставлю других людей, интересные ситуации. Идея такова, что это доходный дом, на втором этаже находятся жилые помещения, а на первом этаже — магазинчики и лавки», — рассказал он.

Воссоздать быт того времени, татарские костюмы, вывески и шрифты художнику помогли старые архивные фотографии Казани. В результате на стене дома появились 10 окон, расположенных на двух этажах. В каждом из них можно разглядеть целую историю. Например, из одного окна выглядывает мальчик с мячом в руке, который, видимо, разбил вазы, и взрослые с укором смотрят на юнца. У центрального верхнего окна, из которого развеваются белые занавески, стоит девушка в рыжей чалме и с чашкой в руке, кажется, о чем-то задумавшись.

«Сложным было, наверно, попасть в масштаб, старался, чтобы люди получились в натуральную величину. Самое трудное — подогнать все это к архитектурным элементам», — отметил художник.

В процессе создания мурала он пользовался аэрозольными красками, более мелкие элементы рисовал кистью.