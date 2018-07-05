В Твери открывается выставка деревянных игрушек

5 июля, в 15.00 в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества состоится открытие выставки деревянной игрушки предприятия народных художественных промыслов «Тверские сувениры».

Посетители смогут увидеть более 300 произведений, среди которых фигурки сказочных персонажей, зверей, птиц, матрёшки, колокольчики, брелоки, коробочки, шкатулки и многие другие предметы из коллекции предприятия. Экспозиция дополнена декоративными панно, выполненными по мотивам городецкой росписи по дереву учащимися Детской школы искусств Тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова.

По мнению организаторов, выставка будет интересна не только детям, но и взрослым, которые смогут заново открыть для себя забытые игрушки.

Выставка будет работать до 15 сентября 2018 года.

Предприятие народных художественных промыслов ООО «Тверские сувениры» начинает свою историю с 1935 года как артель «Художественные изделия», объединившая многочисленных тверских кустарей-ремесленников. К середине 70-х годов фабрика стала крупным многопрофильным предприятием с большим объемом валовой продукции и называлась «Калининским объединением художественных изделий и игрушек».

Сегодня предприятие является одним из учредителей ассоциации «Народные художественные промыслы тверского края», а также входит в состав «Народных художественных промыслов России».

Основная продукция предприятия — сувениры из дерева на столярной основе с выжиганием, резьбой и росписью. Расписываются изделия акриловыми красителями, без покрытия лаком. В изделиях много ручного труда, особенно в мелких деталях, что дарит каждой вещице уникальность.