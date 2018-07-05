Сцены из «Короля Льва» воссоздали с помощью костяшек домино

Жаль, мы не знаем, как эта идея пришла в голову немецкому художнику Йоханнесу Линненбринку, но он решил собрать «Короля Льва» из домино. Он и пять его помощников на протяжении 13 часов собирали из разноцветных костяшек домино сцены из легендарного мультфильма. Им потребовалось 90 тысяч костяшек и огромный спортивный зал местной школы.

Линненбринк собрал небольшую группу зрителей и опрокинул главную костяшку, которая привела в движение всю картину. За три минуты весь труд художников был полностью разрушен под музыку из «Короля Льва».

И выглядит это довольно круто, смотрите сами!

Источник: Inside Edition

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