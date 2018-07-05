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Даши Намдаков представит новую коллекцию скульптур в Иркутске
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Даши Намдаков представит новую коллекцию скульптур в Иркутске 

АиФ Иркутск 5 июля 2018
Фото: АиФ Иркутск
Персональная выставка всемирно известного автора начнёт работать в галерее Виктора Бронштейна 14 июля и продлится до 23 сентября.
Как сообщает пресс-служба галереи, в экспозиции шесть работ, все они выполнены в Лондоне. В этих скульптурах чувствуется узнаваемый стиль Даши, они относятся к современной авангардной пластике, созданной под влиянием европейских традиций. Мастер экспериментирует с разными направлениями искусства, но остается самим собой, при этом использует яркие цветовые решения, смелые образы. В коллекции сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези.
«Основа моего творчества — это бурятская культура, но на неё накладываются итальянское и английское влияние, новый опыт. Под воздействием всего этого рождаются новые работы», — рассказал Даши, добавив, что именно в Иркутске в 2000 году проходила его первая персональная выставка и скульптор благодарен жителям города, которые тогда поверили в него.
Выставка «Другое измерение» пройдёт при поддержке Арт-фонда Даши Намдакова. Генеральным партнёром проекта выступил Байкальский банк ПАО Сбербанк. После окончания выставки в Иркутске новая коллекция скульптур отправится в Русский музей в Санкт-Петербурге.
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