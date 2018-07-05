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От Третьяковки до ВДНХ: кто еще стал номинантом премии MUF’18 Community Awards
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От Третьяковки до ВДНХ: кто еще стал номинантом премии MUF’18 Community Awards 

Mos.ru 5 июля 2018
Фото: Mos.ru
На mos.ru стартовало голосование в рамках премии MUF’18 Community Awards. Ее ежегодно вручают на Московском урбанистическом форуме лучшим городским проектам и инициативам.
Всего есть девять номинаций. Это, например, «Городская гастрономия», «Культурные инициативы», «Город для детей», «Городской дизайн» и другие. Номинантами стали проекты, оказавшие большое влияние на жизнь Москвы. Их отобрал экспертный совет.
Проголосовать за понравившийся проект
Среди номинантов — музей современного искусства «Гараж», Третьяковская галерея, Музей авангарда, Триеннале российского современного искусства, Центральный рынок, ВДНХ, КБ «Стрелка», иммерсивное шоу «Вернувшиеся», Московский зоопарк. Всего в шорт-лист премии вошли 34 проекта и инициативы.
Открытое голосование продлится до 16 июля. Победителей наградят в малом амфитеатре парка «Зарядье» 18 июля.
Московский урбанистический форум пройдет в восьмой раз. В этом году его примет парк «Зарядье». Темой станет «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Российские и международные урбанисты, социологи, экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира. Деловая программа пройдет 17–18 июля. Также запланирована фестивальная программа «Связывая поколения». Она откроется 17 июля и завершится 22-го числа.
Все о Московском урбанистическом форуме — 2018
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