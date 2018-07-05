Ещё
Самарские художники нарисовали движущийся трамвай на фасаде жилого дома
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Самарские художники нарисовали движущийся трамвай на фасаде жилого дома 

63.ru 5 июля 2018
Фото: 63.ru
На улице Мориса Тореза, 105а в Самаре появилось новое граффити.
Пожалуй, одно из самых крутых граффити, что я видел в последнее время в Самаре!🚊. #красиваясамара #дворысамары #граффити #трамвай Публикация от Ivan Bulatov (@van_backstage) 3 Июл 2018 в 11:16 PDT  — Это одно из самых крутых граффити, что я видел в Самаре за последнее время, — написал в своем инстаграм-аккаунте автор фото.
Художники изобразили движущийся трамвай № 1 с горящими фарами. По мнению местных жителей, общественный транспорт выглядит настолько реалистично, что его можно перепутать с настоящим.
В 2018 году в Самаре активно начала развиваться культура стрит-арта. В большинстве случаев художники украшали фасады зданий изображениями футболистов.
Полюбоваться на арт-произведения, посвященные ЧМ, в Самаре можно по адресам:
Ново-Садовая, 349; Демократическая, 11 и 37; Максима Горького, 131; Симферопольская, 24; 5-й квартал (Красная Глинка), 3а;мост на въезде в город, улица Демократическая.
63.ru: последние новости
Потеряли деньги: с реставрацией Фабрики-кухни возникли технические проблемы В Крутых Ключах построят новый детский сад Стену дома на Ставропольской украсят репродукцией картины известного художника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение