Самарские художники нарисовали движущийся трамвай на фасаде жилого дома

На улице Мориса Тореза, 105а в Самаре появилось новое граффити.

Пожалуй, одно из самых крутых граффити, что я видел в последнее время в Самаре!🚊. #красиваясамара #дворысамары #граффити #трамвай Публикация от Ivan Bulatov (@van_backstage) 3 Июл 2018 в 11:16 PDT — Это одно из самых крутых граффити, что я видел в Самаре за последнее время, — написал в своем инстаграм-аккаунте автор фото.

Художники изобразили движущийся трамвай № 1 с горящими фарами. По мнению местных жителей, общественный транспорт выглядит настолько реалистично, что его можно перепутать с настоящим.

В 2018 году в Самаре активно начала развиваться культура стрит-арта. В большинстве случаев художники украшали фасады зданий изображениями футболистов.

Полюбоваться на арт-произведения, посвященные ЧМ, в Самаре можно по адресам:

Ново-Садовая, 349; Демократическая, 11 и 37; Максима Горького, 131; Симферопольская, 24; 5-й квартал (Красная Глинка), 3а;мост на въезде в город, улица Демократическая.