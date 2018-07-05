На берегу Белого озера появились деревья с красивыми рисунками

На стволах деревьев, которые растут на берегу Белого озера, появились необычные рисунки. Но они есть только на тех деревянистых растениях, которые нуждаются в защите. Все это организовано в рамках проекта ПаркАрт — природоохранной акции от «Мосприроды».

Художники–волонтеры украшают рисунками деревья с так называемыми «морозобоинами». Они появляются от воздействия внешних факторов. Это могут быть оголенные от коры участки или дупла. Для того, чтобы в эти места не попадали микробы, грибки, деревья «пломбируют», грунтуют, закрашивают. Затем художники завершают «процесс лечения» рисунком. Так эти растения становятся арт-объектами.

Отметим, что природоохранная акция стартовала еще в 2016 году. И теперь арт-объекты можно найти в Косинском, Измайловском, Терлецком, Кусковском парках.

Кстати, волонтером проекта ПаркАрк может стать каждый желающий. Для этого нужно обратиться в Мосприроду.