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На берегу Белого озера появились деревья с красивыми рисунками
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На берегу Белого озера появились деревья с красивыми рисунками 

Управа района Косино-Ухтомский 5 июля 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
На стволах деревьев, которые растут на берегу Белого озера, появились необычные рисунки. Но они есть только на тех деревянистых растениях, которые нуждаются в защите. Все это организовано в рамках проекта ПаркАрт — природоохранной акции от «Мосприроды».
Художники–волонтеры украшают рисунками деревья с так называемыми «морозобоинами». Они появляются от воздействия внешних факторов. Это могут быть оголенные от коры участки или дупла. Для того, чтобы в эти места не попадали микробы, грибки, деревья «пломбируют», грунтуют, закрашивают. Затем художники завершают «процесс лечения» рисунком. Так эти растения становятся арт-объектами.
Отметим, что природоохранная акция стартовала еще в 2016 году. И теперь арт-объекты можно найти в Косинском, Измайловском, Терлецком, Кусковском парках.
Кстати, волонтером проекта ПаркАрк может стать каждый желающий. Для этого нужно обратиться в Мосприроду.
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