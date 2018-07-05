Выставка, исследующая следы ГУЛАГа в Приморском крае, откроется во Владивостоке

Она будет работать до 15 июля.

Шестого июля в 19:00 в мастерской арт-резиденции владивостокского центра современного искусства «Заря» (фабрика «Заря», ЦРМ, 5-й вход) откроется выставка художников Александры и Павла Ротц, известных как дуэт SASHAPASHA. Они работали с архивными материалами, занимались изучением старых карт и консультировались с историками. Результаты исследования художники воплотили в проекте, включающем инсталляции, тексты и видео. Посетить экспозицию можно будет до 15 июля. Вход свободный, для посещения необходимо обратиться на приемную ЦСИ «Заря».

Художники SASHAPASHA

Зона умолчания вокруг темы ГУЛАГа раскинулась не менее широко, чем сама «зона», огражденная двойным рядом колючей проволоки.

Взгляду приезжего наблюдателя, путника, чьи поиски то и дело нарушаются непрекращающимся джетлагом, присуща отстраненность, позволяющая выделить особенности восприятия истории местными жителями. Молодой город интенсивно развивается, и ему нет дела до рвов, полных человеческих костей. Здесь, на Дальнем Востоке, парадокс забвения как консервации памяти, не работает. Забвение стирает следы.

Однако следы ГУЛАГа все же присутствуют всюду: разливаются по трубам водами из водохранилища, возведенного лагерными заключенными, пролегают построенными ими дорогами, о которые в резиновую пыль стираются шины с местного авторынка, струится волнами в эфире, обеспечивающими сотовую связь. Это радиоактивное излучение ГУЛАГа: вышки сотовой связи расположены на тех же местах, где заключенные «Дальстроя» возвели первые бетонные будки радиоузлов на сопках. Это излучение не покажет ни один счетчик Гейгера, но оно незримо присутствует везде.

SASHAPASHA в своей работе создают собственную систему образов, которая во многом строится из цитат и реминисценций: офицерская фуражка одновременно является и канвой для вышивки, и фрагментом карты, и «камнем» для тактической игры «го». Перелетные лебеди, птицы печали и мифологические психопомпы, долетают до дальневосточного берега, обретают специфическую форму и сгорают в пламени, превращаясь в насмешку над несбывшейся революцией. Тема трансцендентности и «шизофренической взаимосвязи всего со всем» отразилась и в интерпретации океанских вод как «адских врат», поглотивших «Индигирку» и ставших последним пристанищем «Дальстроя», после взрыва которого мазут пролился над морем инфернальным дождем, и природа до сих пор хранит следы катастроф.

Многочисленные символы вступают в диалог друг с другом, превращаясь в причудливую макабрическую головоломку, в которой зашифрованы сюжеты мифов, сказок, современной литературы и факты истории. Для всех желающих распутать этот сложный клубок смыслов и контекстов художники оставят набор подсказок — часть информационных материалов, которыми они пользовались при подготовке к созданию работы.