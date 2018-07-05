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В доме-музее Павла Кузнецова открылась выставка текстильных кукол
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В доме-музее Павла Кузнецова открылась выставка текстильных кукол 

САРАТОВ24 5 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
На выставке представлены не только куклы, но авторские костюмы. Творческий союз Ксении Дмитриевой и Елены Вернидубовой возник в 2010 году, в 2013 появился их совместный проект, представленный сегодня в залах музея и называется «Авторский костюм и текстильная кукла». Костюмы и аксессуары московской художницы — Ксении Дмитриевой. Большинство выполнены в технике лоскутного шитья и передают атмосферу традиционного русского костюма, сохраняя современный стиль. Художница из Камышина — Елена Вернидубова привезла свою коллекцию кукол и даже провела мастер-класс по изготовлению традиционных кукол.
Всего в экспозиции около 200 предметов. Елена считает, что при изготовления кукол дети и взрослые продолжают знакомиться с культурой наших предков. Сохранение и развитие традиций — главный принцип работы художниц. Изделия авторов находятся в частных коллекциях по всему миру.
«Мне очень понравились куклы. Такое ощущение, что это маленькие человечки. Еще, мне понравились платья, я бы сама в таких ходила. Проработка деталей шикарна, и главное, по фигуре, на настоящую русскую женщину», — поделилась своими впечатлениями посетитель выставки.
Выставка продолжит свою работу до начала августа. Дом-музей Павла Кузнецова саратовцев в гости уже сегодня.
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