Ещё
Ко Дню семьи любви и верности Военно-медицинский музей открывает выставку «Жена и муза», посвященную спутницам выдающихся отечественных медиков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Ко Дню семьи любви и верности Военно-медицинский музей открывает выставку «Жена и муза», посвященную спутницам выдающихся отечественных медиков 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Проект заставляет задуматься над тем, что такое любовь, как ее сохранить в семье на долгие годы, какова роль взаимной поддержки в достижении супругами профессиональных высот.
На выставке будут представлены истории врачебных семей: Пироговых, Павловских, Орбели, Оппелей, Чистовичей, Угловых и др. Фотографии и личные письма продемонстрируют все этапы развития семейных отношений: знакомство, период сватовства, свадьба, семейная жизнь молодой пары, материнство, семейная жизнь пожилой пары. Перед посетителями предстанут такие экспонаты, как коробка с цветами, преподнесенными В. А Оппелем супруге в день свадьбы, альбом ученических рисунков членов семьи Чистович и другие экспонаты, рассказывающие истории этих семей. Выставка призвана «очеловечить» великих врачей, сделать их жизнь более понятной и интересной для посетителей.
Выставка «Жена и муза» будет экспонироваться параллельно с выставкой «Какая боль!.. Футбол и медицина», тем самым, экспозиция музея будет представлять интерес для всех членов семьи.
Проект заставляет задуматься над тем, что такое любовь, как ее сохранить в семье на долгие годы, какова роль взаимной поддержки в достижении супругами профессиональных высот.
Неоднократно Военно-медицинский музей поднимал темы о роли женщин в обществе, «женском вопросе», их подвигах и милосердии на таких проектах как: выставка «Светят другим» (о первых женщинах-медиках), выставка «Женщина. Жизнь. Война» (современные войны глазами медсестер-участниц боевых действий), детское занятие «Награда за милосердие» (о вдохновляющих примерах сестер милосердия и женщин-врачей). Но о том, что сила может проявляться не только в мужестве, но и в нежности и заботе впервые расскажет выставка «Жена и муза».
ТК «Звезда»: последние новости
Минопромторг назвал «Иннопром» главной площадкой для диалога с зарубежным бизнесом В академию Штиглица принесли на реставрацию неизвестную ранее картину Ильи Репина Проверка музея Монино носит плановый характер - Минобороны РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение