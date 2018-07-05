Ко Дню семьи любви и верности Военно-медицинский музей открывает выставку «Жена и муза», посвященную спутницам выдающихся отечественных медиков

Проект заставляет задуматься над тем, что такое любовь, как ее сохранить в семье на долгие годы, какова роль взаимной поддержки в достижении супругами профессиональных высот.

На выставке будут представлены истории врачебных семей: Пироговых, Павловских, Орбели, Оппелей, Чистовичей, Угловых и др. Фотографии и личные письма продемонстрируют все этапы развития семейных отношений: знакомство, период сватовства, свадьба, семейная жизнь молодой пары, материнство, семейная жизнь пожилой пары. Перед посетителями предстанут такие экспонаты, как коробка с цветами, преподнесенными В. А Оппелем супруге в день свадьбы, альбом ученических рисунков членов семьи Чистович и другие экспонаты, рассказывающие истории этих семей. Выставка призвана «очеловечить» великих врачей, сделать их жизнь более понятной и интересной для посетителей.

Выставка «Жена и муза» будет экспонироваться параллельно с выставкой «Какая боль!.. Футбол и медицина», тем самым, экспозиция музея будет представлять интерес для всех членов семьи.

Проект заставляет задуматься над тем, что такое любовь, как ее сохранить в семье на долгие годы, какова роль взаимной поддержки в достижении супругами профессиональных высот.

Неоднократно Военно-медицинский музей поднимал темы о роли женщин в обществе, «женском вопросе», их подвигах и милосердии на таких проектах как: выставка «Светят другим» (о первых женщинах-медиках), выставка «Женщина. Жизнь. Война» (современные войны глазами медсестер-участниц боевых действий), детское занятие «Награда за милосердие» (о вдохновляющих примерах сестер милосердия и женщин-врачей). Но о том, что сила может проявляться не только в мужестве, но и в нежности и заботе впервые расскажет выставка «Жена и муза».