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Картины Петрова-Водкина бесплатно покажут в Куйбышеве
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Картины Петрова-Водкина бесплатно покажут в Куйбышеве 

Все новости Новосибирской области 5 июля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Куйбышев — 51-й город, который, начиная с апреля 2016 года, посетил масштабный проект, реализуемый при участии Русского музея и Московского педагогического государственного университета. Продолжительность проекта составит 17 дней: в это время будет работать выставка и проходить просветительская программа для детей и взрослых.
Работает выставка с 6 по 23 июля, с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00, воскресенье — выходной. Вход на выставку в Детской художественной школе, экскурсии и лекции — бесплатно.
Расписание работы:
— 15:00-17:00 — мастер-классы в рамках конкурса «Моя картина говорит», ежедневно с 7 июля (по предварительно поданным заявкам);
— 10:00, 11:00, 12:00, 17:00, 18:00 — интерактивные экскурсии. Бесплатно, по предварительным заявкам;
— 13:00, 15:00 — видеолекции (длительность от 24 минут до 1 часа 20 минут).
Задача проекта «Место встречи с искусством» — предоставить возможность увидеть живописные шедевры жителям удаленных от центра уголков России, которые не могут посетить ведущие музеи страны, и куда, из-за особенностей перевозки и экспонирования, картины доехать не могут, рассказали VN.ru в администрации Куйбышевского района.
В Куйбышевской детской школе искусств будут представлены высокоточные полноразмерные копии картин советских мастеров, чьи хрестоматийные произведения рассказывают о поворотных событиях в истории нашей страны: «Встреча героического экипажа» Петра Мальцева, «Оборона Севастополя» (1942) Александра Дейнеки, «После боя» (1923) Кузьмы Петрова-Водкина, «Монтаж цеха» (1932) Петра Вильямса, «Письмо с фронта» (1947) Александра Лактионова, «Женщины-радистки» (1930) Марии Бри-Бейн. Репродукции создавались в Санкт-Петербурге специально для проекта и максимально приближены к оригиналам.
Добавим, еще один просветительский проект в рамках акции «Город — селу» пройдет в регионе летом. В районы области отправятся с «Культурным десантом» коллективы учреждений культуры столицы Сибири. Сельские жители смогут побывать на концертах солистов филармонии, «Чалдонов», «Белых рос» и др. Гастроли пройдут с июля по сентябрь. Врио министра культуры региона Игорь Решетников отметил, что, благодаря этой акции, возможность послушать концерт появляется у жителей всего региона.
Иллюстрация из Википедии
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