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На выставке «Мир замечательных зверей» в Дарвиновском музее представлены работы скульптора-анималиста С. И. Асерьянц
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На выставке «Мир замечательных зверей» в Дарвиновском музее представлены работы скульптора-анималиста С. И. Асерьянц 

Твоя Газета 5 июля 2018
Фото: Твоя Газета
На днях в Дарвиновском музее состоялось торжественное открытие выставки «Мир замечательных зверей», приуроченной к 90-летнему юбилею скульптора-анималиста, члена Союза художников СССР Светланы Ильиничны Асерьянц. Об этом сообщается на сайте ГДМ.
Гостей приветствовала заместитель директора по научно-исследовательской работе Т. С. Кубасова. Она отметила, что на выставке представлены не только произведения мастера, хранящиеся в фондах музея, но и работы, любезно предоставленные для этого проекта семьей Светланы Ильиничны — её ранние работы, выполненные на фарфоровых заводах. А. Б. Нефедова, автор выставки, научный сотрудник сектора изобразительных материалов, заострила внимание гостей на композиции «Милосердие», история создания которой не оставила присутствующих равнодушными, а также рассказала о наиболее уникальных работах художника. Далее выступили родные и близкие Светланы Ильиничны. Внук и продолжатель ее дела, П. А. Асерьянц поблагодарил музей за проведение выставки в юбилейный для художницы год.
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