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Не опять, а снова: Diet Prada обвинили Armani Prive в плагиате!
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Не опять, а снова: Diet Prada обвинили Armani Prive в плагиате! 

Peopletalk 5 июля 2018
Фото: Peopletalk
Кто бы мог подумать, что такой бренд, как Armani Prive будет воровать принты у современных художников вместо того, чтобы с ним сотрудничать? Модные Instagram-шерифы Diet Prada выяснили, что выложенный золотыми стразами рисунок на черном комбинезоне — один из этюдов французского художника Фредерика Фореста. Diet Prada возмутились тем, что Джорджио Армани не смог сотрудничать с иллюстратором напрямую и отчитали за кражу рисунка. Справедливо!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-opyat-a-snova-diet-prada-obvinili-armani-prive-v-plagiate/
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