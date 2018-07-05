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В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка, посвященная снайперским винтовкам Драгунова
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В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка, посвященная снайперским винтовкам Драгунова 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В одной из витрин демонстрируется охотничий карабин «Тигр», являющийся модификацией знаменитого оружия, который принадлежал Министру оборону СССР Маршалу Советского Союза А. А. Гречко.
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялось открытие выставки «Снайперская винтовка Драгунова. К 55-летию принятия на вооружение».
В экспозиции представлены различные образцы и варианты исполнения снайперской винтовки Драгунова. Среди памятных предметов особенно выделяется снайперская винтовка Драгунова (СВД), подаренная Артиллерийскому музею лично конструктором Е. Ф. Драгуновым.
В одной из витрин демонстрируется охотничий карабин «Тигр», являющийся модификацией винтовки Драгунова, который принадлежал Министру оборону СССР Маршалу Советского Союза А. А. Гречко.
Также посетители смогут ознакомиться с биографическими материалами, связанными с жизнью и деятельностью создателя винтовки — выдающегося советского конструктора-оружейника Е. Ф. Драгунова.
Широко представлены фотографии, поясняющие применение винтовки в войнах и вооруженных конфликтах по всему миру.
Дополняет картину представленная на выставке форма одежда снайперов, в том числе летний маскировочный камуфлированный костюм, а также зимний маскировочный костюм «Шаман», разработанный для сотрудников МВД РФ.
Выставка «Снайперская винтовка Драгунова» будет открыта до конца августа.
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