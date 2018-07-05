В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка, посвященная снайперским винтовкам Драгунова

В одной из витрин демонстрируется охотничий карабин «Тигр», являющийся модификацией знаменитого оружия, который принадлежал Министру оборону СССР Маршалу Советского Союза А. А. Гречко.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялось открытие выставки «Снайперская винтовка Драгунова. К 55-летию принятия на вооружение».

В экспозиции представлены различные образцы и варианты исполнения снайперской винтовки Драгунова. Среди памятных предметов особенно выделяется снайперская винтовка Драгунова (СВД), подаренная Артиллерийскому музею лично конструктором Е. Ф. Драгуновым.

В одной из витрин демонстрируется охотничий карабин «Тигр», являющийся модификацией винтовки Драгунова, который принадлежал Министру оборону СССР Маршалу Советского Союза А. А. Гречко.

Также посетители смогут ознакомиться с биографическими материалами, связанными с жизнью и деятельностью создателя винтовки — выдающегося советского конструктора-оружейника Е. Ф. Драгунова.

Широко представлены фотографии, поясняющие применение винтовки в войнах и вооруженных конфликтах по всему миру.

Дополняет картину представленная на выставке форма одежда снайперов, в том числе летний маскировочный камуфлированный костюм, а также зимний маскировочный костюм «Шаман», разработанный для сотрудников МВД РФ

Выставка «Снайперская винтовка Драгунова» будет открыта до конца августа.