В Кемерове появится сквер с памятником в честь 77-летней годовщины начала блокады Ленинграда

Как рассказали региональные власти, местные специалисты будут сотрудничать с экспертами из Санкт-Петербурга.

В войне за Ленинград принимал участие и кемеровский полк. В Кемерово также эвакуировали промышленные предприятия — более 10 тыс. блокадников приехали жить и работать в Кузбасс.

Сквер разместят на Ленинградском проспекте. В настоящее время проект отправили в Петербург, где разрабатывают памятник. Сквер должен появиться к осени.

Ранее m24 сообщало, что в Москве открыли памятник прокурорам и следователям времён Великой Отечественной войны.