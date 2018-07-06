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В Кемерове появится сквер с памятником в честь 77-летней годовщины начала блокады Ленинграда
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В Кемерове появится сквер с памятником в честь 77-летней годовщины начала блокады Ленинграда 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: СибДепо
Как рассказали региональные власти, местные специалисты будут сотрудничать с экспертами из Санкт-Петербурга.
В войне за Ленинград принимал участие и кемеровский полк. В Кемерово также эвакуировали промышленные предприятия — более 10 тыс. блокадников приехали жить и работать в Кузбасс.
Сквер разместят на Ленинградском проспекте. В настоящее время проект отправили в Петербург, где разрабатывают памятник. Сквер должен появиться к осени.
Ранее m24 сообщало, что в Москве открыли памятник прокурорам и следователям времён Великой Отечественной войны.
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