Ещё
В Культурном центре «Зеленоград» открывается новая выставка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В Культурном центре «Зеленоград» открывается новая выставка 

Савелки 5 июля 2018
Фото: Савелки
7 июля в фойе Культурного центра развернется выставка графики Марины Липилиной. Художница представит зрителям более ста своих работ в цветной и черно-белой графике, раскрывающих мироощущение и фантазии автора.
Это рисунки в стиле «магического реализма», фантастические и мифологические образы, таинственные города, иллюстрации к произведениям писателей -фантастов, а также серия работ в стилистике стимпанка под названием «Шушпанчик» и «Дирижабли». Графические работы выполнены пастелью, цветными и акварельными карандашами, тушью, роллерами, маркерами, фломастерами, гелевыми и шариковыми ручками.
Выставка продлится до 9 августа.
Савелки: последние новости
Библиотека в Савелках приглашает полюбоваться живописными полотнами с маками Юные участники проекта «Мир профессий» узнают, как стать художником Праздник «Абрикос» познакомит москвичей с культурой и традициями разных народов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение