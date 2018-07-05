В Культурном центре «Зеленоград» открывается новая выставка

7 июля в фойе Культурного центра развернется выставка графики Марины Липилиной. Художница представит зрителям более ста своих работ в цветной и черно-белой графике, раскрывающих мироощущение и фантазии автора.

Это рисунки в стиле «магического реализма», фантастические и мифологические образы, таинственные города, иллюстрации к произведениям писателей -фантастов, а также серия работ в стилистике стимпанка под названием «Шушпанчик» и «Дирижабли». Графические работы выполнены пастелью, цветными и акварельными карандашами, тушью, роллерами, маркерами, фломастерами, гелевыми и шариковыми ручками.

Выставка продлится до 9 августа.