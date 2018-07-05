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Исторический прыжок вратаря Акинфеева нарисовали в подъезде дома в Химках
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Исторический прыжок вратаря Акинфеева нарисовали в подъезде дома в Химках 

РИАМО 5 июля 2018
Фото: РИАМО
Уличный художник Дмитрий Брагин по согласованию с управляющей компанией нарисовал в подъезде одного из домов в подмосковных Химках знаменитый прыжок вратаря сборной России Игоря Акинфеева, спасшего команду от летящего в ворота мяча во время матча против испанцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Знаменитый сейв Игоря Акинфеева нарисовали в подъезде одного из домов города Химки. Инициатива запечатлеть исторический момент на стене многоэтажки принадлежит одной из управляющих компаний городского округа», — говорится в сообщении.
Приятный сюрприз от управляющей компании получили жильцы дома №30 по улице Кирова. Автором данного произведения стал уличный художник Дмитрий Брагин.
«Сейв, который уже окрестили «Ногой бога», подарил незабываемые эмоции всем болельщикам. Теперь этот эпизод украшает Подмосковье и вообще может получить статус легендарного», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
По его словам, Акинфеев имеет непосредственное отношение к развитию и популяризации спорта в Подмосковье. Армейцы долгое время проводили свои домашние матчи именно в Химках. Для многих местных жителей страж ворот «ЦСКА» и сборной стал культовой личностью.
Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».
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