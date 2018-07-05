Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на выставку «Были и небыли Анатолия Соловьёва»

Новая выставка, посвященная творчеству художника Анатолия Соловьёва , открылась в конце июня.

На выставке представлены картины, написанные художником в разные периоды его творческой географии, начиная с самых первых его картин. Для творчества Анатолия Соловьева характерны полет фантазии и смелость художественной мысли, а романтически-меланхолическая атмосфера его полотен делает творчество Соловьева особенно привлекательным.

В экспозиции представлены произведения автора, относящиеся к разным периодам его творчества, начиная с самых первых картин. Вот уже десять лет художник является участником Международных фестивалей творчества «Фестнаив».

Выставка проходит в помещении на Сретенке по адресу: Малый Головин переулок, дом 10. Она будет работать до 19 августа.

Телефон для справок: 8 (495) 608-52-21.

Фото — Музей наивного искусства.