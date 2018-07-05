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Во Владивостоке откроется выставка-исследование «Открытые системы»
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Во Владивостоке откроется выставка-исследование «Открытые системы» 

Prim.News 5 июля 2018
Фото: Prim.News
Она пройдет в музее «АртЭтаж».
Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ) участвует в выставке, завершающей трехлетнее путешествие проекта «Открытые системы». За это время выставка прошла в семи городах России, а к первоначальному исследованию были добавлены 29 инициатив.
Целью проекта «Открытые системы» является выявление различных типов художественной самоорганизации, их особенностей и региональной специфики вне крупных институций и привычных музейных форматов. Художественные коммуны и творческие мастерские, «квартирники» и уличные ассамблеи — все эти и многие другие версии самоорганизованных художественных сообществ были условно разделены на четыре группы в зависимости от места, где проходили выставки, акции и прочие мероприятия.
Выставка ВШСИ «Новая бедность» в заброшенной туристической школе, 2016
Во Владивостоке экспозиция дополнена материалами о дальневосточных некоммерческих инициативах. Управляемые художниками уличные фестивали и квартирные показы, выставки в заводских цехах и подземных переходах отражают очевидное стремление молодых арт-деятелей к автономии и независимой от государственных или частных институций деятельности.
На выставке во Владивостоке, помимо инициатив из других городов страны, представлены такие дальневосточные самоорганизации, как Владивостокская школа современного искусства, центр всего «Коробка», проект якутских художников ArtBox и хабаровский CHIKEN ZINE, а также владивостокские движения 3kp, «Цезарь и Тренога», ДВР (Дальневосточные разлучницы) и «Фэшн юродивый», говорится в пресс-релизе Владивостокской школы современного искусства.
Открытие: 13 июля (пятница), 17:00 Экскурсия по выставке от кураторов музея «Гараж»: 13 июля (пятница), 18:00 Музей «Артэтаж», Океанский пр., 9, вход свободный, 16+
Справки: info@vsca.ru Часы работы Музея «Артэтаж»: среда-пятница (10:00-19:00), суббота-воскресенье (11:00-18:00)
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