Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 7, 8 июля

День семьи, любви и верности. Этому доброму празднику, который отмечают 8 июля, будут посвящены многие события этих выходных.

Мало кто не согласится с тем, что самое счастливое и беззаботное время в жизни человека — детство. Когда родители всегда рядом. Когда сильные отцовские руки легко поднимают тебя к небу, и ты видишь почти весь мир. Когда мама в твой день рождения печёт свой фирменный торт. Когда вместе с родителями можно отправиться в поход или пойти в кино. А в предстоящее воскресенье, к примеру, всей семьёй можно будет прийти на площадку перед речным вокзалом. Организаторы праздника, посвящённого Дню семьи, обещают, что будет интересно всем — и детям, и взрослым. Здесь можно будет погонять на самокатах, поучаствовать в различных играх, нарисовать свою семью мелом на асфальте, сделать ромашку — символ праздника.

В субботу на площади у детского центра досуга и творчества «Родина» тоже пройдёт праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. На концертные программы «Игра в классики» приглашают парки города. Здесь прозвучат классические мелодии в исполнении духового оркестра. А ещё будут танцы под открытым небом. Ча-ча-ча, вальс, танго — выбирайте сами.

В выходные будет ждать родителей с детьми и городская набережная. Здесь радушно откроет свои двери «Городок безопасного детства», пройдёт мастер-класс «Архитектурные шляпы», состоится спектакль «Сказка о царе Салтане». Также на набережной продолжится проект «Дни городов Прикамья». На этот раз время будет посвящено Добрянке. Свои таланты покажут творческие коллективы, народные умельцы.

7 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19-00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Одним движением кисти… | Выставка Юрия Заботина | 11.00-17.00 | Дом художника | 6+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Удел | Выставка художника Ивана Лукиных | 12.00-20.00 | Центр городской культуры | 18+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

7 июля | КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ПРАЗДНИКИ И ПР.

Выступление духового оркестра | 16.00-17.00 | Парк им. Чехова | 0+

Выступление духового оркестра | 17.00-18.00 | Сад им. Свердлова | 0+

Выступление духового оркестра | 18.00-19.00 | Парк «Счастье есть» | 0+

Гришка-космонавт | 12.00 | Планетарий | 5+

День семьи | 12.30-15.00 | Музей советской техники «Ретро-Гараж» | 0+

Звёзды российского цирка | 12.00, 16.00 | Цирк | 0+

Концерт Empty Truck (Жирный блеск) | 20.00 | Grey Bar | 18+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Мир звёзд | 17.00 | Планетарий | 12+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Пермская группа Г. М. О. | 20.00 | Рок-бар «Цех» | 18+

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности | 12.00-14.00 | Площадь у детского центра досуга и творчества «Родина» | 0+

Путешествие по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 12+

Сабантуй | 12.00-14.00 | Площадь перед ДК «Искра» | 0+

Супергерои против Джокера | Мультимедийное шоу | 12. 00 | Дворец молодёжи города Перми | 0+

Третий спортивный фестиваль им. Владимира Храпова | 12.00 | Городской пляж (ул. 2-я Камская) | 0+

8 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

8 июля | КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ПРАЗДНИКИ И ПР.

А у нас во дворе! | Культурно-развлекательное мероприятие | 17.00 | Двор дома по ул. Липатова, 22 | 0+

День семьи | 12.30-15.00 | Музей советской техники «Ретро-Гараж» | 0+

День семьи, любви и верности | 17. 00 | Сад им. Миндовского | 0+

Закат эпохи динозавров | 15.00 | Планетарий | 6+

Звёзды российского цирка | 16.00 | Цирк | 0+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр Данилин | 3+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Куда исчезло Солнышко? | 12.00 | Планетарий | 5+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности | 14.00 | Исторический парк «Россия — Моя история» | 0+