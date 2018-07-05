Студенты ТК-21 осмотрели юрты, национальную одежду и посуду народов Востока

Учащиеся керамической мастерской технологического колледжа №21 посетили Музей Востока.

В конце своего учебного года учащиеся Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки для молодых людей с расстройствами аутистического спектра посетили Музей Востока. Они, разделившись на группы, поочередно побывали в залах искусства народов Индии, Кавказа, Средней Азии и Казахстана.

Гиды во время экскурсии рассказали о культуре, традициях, искусстве народов Востока, и их быте. Всем ребятам было очень интересно слушать экскурсовода, рассматривать экспозиции, держать в руках образцы традиционных ковров и национальной одежды, изделий народного промысла. Также у москвичей была возможность примерить традиционный головной убор тюркских народов — тюбетейку, в залах, посвященных традициям народов Средней Азии.

Студенты увидели на экспозициях, посвященных культуре народов Индии, внутреннее убранство дворцов, драгоценные муслиновые ткани, сцены охоты, изысканные скульптуры богинь, бронзовые скульптуры.

В залах декоративно-прикладного искусства народов Кавказа были представлены ювелирные украшения, оружие, медная и глиняная посуда XVIII — XX веков.

Учащихся керамической мастерской особенно заинтересовала традиционная керамическая посуда народов Узбекистана. Они узнали секрет ее изготовления, почему при массивных размерах традиционных блюд, она остается легкой по весу.