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Студенты ТК-21 осмотрели юрты, национальную одежду и посуду народов Востока
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Студенты ТК-21 осмотрели юрты, национальную одежду и посуду народов Востока 

Официальный сайт управы района Богородское 5 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся керамической мастерской технологического колледжа №21 посетили Музей Востока.
В конце своего учебного года учащиеся Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки для молодых людей с расстройствами аутистического спектра посетили Музей Востока. Они, разделившись на группы, поочередно побывали в залах искусства народов Индии, Кавказа, Средней Азии и Казахстана.
Гиды во время экскурсии рассказали о культуре, традициях, искусстве народов Востока, и их быте. Всем ребятам было очень интересно слушать экскурсовода, рассматривать экспозиции, держать в руках образцы традиционных ковров и национальной одежды, изделий народного промысла. Также у москвичей была возможность примерить традиционный головной убор тюркских народов — тюбетейку, в залах, посвященных традициям народов Средней Азии.
Студенты увидели на экспозициях, посвященных культуре народов Индии, внутреннее убранство дворцов, драгоценные муслиновые ткани, сцены охоты, изысканные скульптуры богинь, бронзовые скульптуры.
В залах декоративно-прикладного искусства народов Кавказа были представлены ювелирные украшения, оружие, медная и глиняная посуда XVIII — XX веков.
Учащихся керамической мастерской особенно заинтересовала традиционная керамическая посуда народов Узбекистана. Они узнали секрет ее изготовления, почему при массивных размерах традиционных блюд, она остается легкой по весу.
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