Центр ремесел появится в Щербинке

Центр ремесел, библиотеку и выставочный зал откроют в водонапорной башне. Об этом стало известно 6 июля.

— Это очень интересный проект, который позволит оживить и деловую, и культурную жизнь Щербинки. Объект преобразуют в современный центр с коворкингом, библиотекой и постоянной площадкой для экспозиций, — отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская

Отметим, что в ноябре 2017 года прошел конкурс на выбор лучшего проекта для водонапорной башни в городском округе Щербинка.