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Центр ремесел появится в Щербинке
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Центр ремесел появится в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 6 июля 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт мэра и Правительства Москвы
Центр ремесел, библиотеку и выставочный зал откроют в водонапорной башне. Об этом стало известно 6 июля.
— Это очень интересный проект, который позволит оживить и деловую, и культурную жизнь Щербинки. Объект преобразуют в современный центр с коворкингом, библиотекой и постоянной площадкой для экспозиций, — отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
Отметим, что в ноябре 2017 года прошел конкурс на выбор лучшего проекта для водонапорной башни в городском округе Щербинка.
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