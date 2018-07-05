Потеряли деньги: с реставрацией Фабрики-кухни возникли технические проблемы

На Фабрике-кухне завода имени Масленникова возникла непростая обстановка. Реставрация памятника архитектуры уперлась в некие технические проблемы. Об этом сообщил член «Единой России», советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Политик отказался конкретизировать свое заявление, сказав лишь о том, что технические вопросы будут обсуждать отдельно в Минкульте , и они решаемы. Вот только по срокам завершения реставрации объекта культурного наследия сказать пока нечего.

— Если бы еще на начальном этапе региональные власти использовали предлагаемые алгоритмы, то Фабрику-кухню уже бы восстановили. Но в 2015 году оказались потеряны бюджетные средства. Их уже заложили. Региональному правительству и губернатору тогда нужно было только направить свои предложения. И они направили, но уже когда завершился бюджетный год, — объяснил Александр Хинштейн

Здание Фабрики-кухни было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой . Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота, символ единства рабочих и крестьян.

Реставрировать здание начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись сначала из-за проблем с финансированием, а затем по причине недопонимания между подрядчиком и заказчиком. Во время проведения работ возникла необходимость в корректировке проекта.

В результате архитекторы забили тревогу. Они потребовали срочно укрепить здание, чтобы оно не обрушилось под воздействием осадков. На зиму здание решили законсервировать, но и с этим возникли проблемы.

Работы по реставрации здания планируют продолжить. По информации областного Министерства управления финансами, в региональном бюджете предусмотрели на эти цели 120 миллионов рублей. Кроме того, чиновники ожидают поступления денег из федеральной казны.

За несколько дней до чемпионата мира по футболу на здание Фабрики-кухни повесили огромные баннеры, прикрыв голые стены и оставшиеся лохмотья материала, которым памятник архитектуры укрывали на зиму. Фальшфасадом послужило произведение известного художника Юрия Альберта