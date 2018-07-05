Ещё
Выставка «Русский чай» открылась в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Выставка «Русский чай» открылась в Новосибирске 

sibnovosti.ru 5 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
Более 300 экспонатов XIX-XX веков из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея познакомит посетителей с культурой русского чаепития. Историки два года собирали артефакты не только в Сибири, но и в европейской части России.
«Эта выставка очень серьезная не только в плане количества представленных предметов, это проект очень серьезный с научной точки зрения. Если говорить, например, о самоварах, которые представлены в витринах, то это практически все виды самоваров, которые существовали в России. Если мы говорим о подстаканниках, то представлены основные виды и формы в хронологии их развития», — сказала в ходе церемонии открытия экспозиции заместитель директора музея по науке Юлия Саренкова.
В зале музея можно увидеть более 60 самоваров различных форм и объемов — главный атрибут русской чайной церемонии. Они дают представление о самоварном производстве в основных городах и губерниях России. Первые самовары изготавливали на Урале, позднее в Москве, и только потом началось производство самоваров в Туле — «самоварной столице» всей Российской империи. Каждая из фабрик старалась придумать свое, не похожее на другие, изделие. Отсюда такое разнообразие форм: конические, гладкие, гранные, в форме шара.
Коллекция подстаканников насчитывает более 100 экземпляров. Появившись в России в XIX веке, подстаканники просуществовали до 1980-х годов и были почти в каждой семье.
Больше фотографий здесь.
sibnovosti.ru: последние новости
Омский художник посвятил граффити футбольным болельщикам с хот-догами Жители Бурятии смогут увидеть клыки гималайского медведя Красноярцы могут увидеть архивные снимки Норильска и зарождения комбината
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение