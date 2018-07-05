Выставка «Русский чай» открылась в Новосибирске

Более 300 экспонатов XIX-XX веков из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея познакомит посетителей с культурой русского чаепития. Историки два года собирали артефакты не только в Сибири, но и в европейской части России.

«Эта выставка очень серьезная не только в плане количества представленных предметов, это проект очень серьезный с научной точки зрения. Если говорить, например, о самоварах, которые представлены в витринах, то это практически все виды самоваров, которые существовали в России. Если мы говорим о подстаканниках, то представлены основные виды и формы в хронологии их развития», — сказала в ходе церемонии открытия экспозиции заместитель директора музея по науке Юлия Саренкова.

В зале музея можно увидеть более 60 самоваров различных форм и объемов — главный атрибут русской чайной церемонии. Они дают представление о самоварном производстве в основных городах и губерниях России. Первые самовары изготавливали на Урале, позднее в Москве, и только потом началось производство самоваров в Туле — «самоварной столице» всей Российской империи. Каждая из фабрик старалась придумать свое, не похожее на другие, изделие. Отсюда такое разнообразие форм: конические, гладкие, гранные, в форме шара.

Коллекция подстаканников насчитывает более 100 экземпляров. Появившись в России в XIX веке, подстаканники просуществовали до 1980-х годов и были почти в каждой семье.

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