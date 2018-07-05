Концептуальные картины акрилом, имитирующие Photoshop

На первый взгляд серия картин «Erasure» американского художника Шона Хакинса (Shawn Huckins) выглядит как коллекция изображений, которая была отредактирована с помощью компьютерной программы. Более пристальный взгляд покажет, что представленные работы — это тщательно детализированные акриловые картины, скопированные с художественной коллекции Белого дома.

Серо-белые шахматные штрихи в его произведениях — это воссоздание действий инструмента «ластик», который знаком всем пользователям Adobe Photoshop. Наложенные на картины следы ластика служат комментарием к идеям истории и наследия, задавая вопрос: насколько долговечны вещи прошлого, если кто угодно способен создать свою версию с помощью одного нажатия кнопки?

«Мы живём в эпоху, когда интернет является неотъемлемой частью жизни большинства людей, а инструменты цифрового редактирования дают возможность создавать произведения из пикселей. Моя серия картин исследует вопросы долговечности влияния и хрупкости наследия».

Шон Хакинс (Shawn Huckins): Веб-сайт