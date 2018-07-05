В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Семья — душа России»

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылась

выставка

«Семья — душа России», которая посвящена любви, семье, родителям и родному дому.

Проект, объединивший художников разных возрастов и разного уровня мастерства, впервые был реализован год назад по случаю десятилетия празднования Дня семьи, любви и верности. Выставка «Семья — душа России» имела успех и получила много положительных отзывов, в итоге было решено сделать ее ежегодной.

В этом году в Казаковском зале Большого дворца можно увидеть живопись, графику и скульптуру XVIII–XXI веков из собраний Третьяковской галереи, музейно-выставочного центра «РОСИЗО», музея-заповедника «Царицыно», Переславль-Залесского музея-заповедника, Тверской областной картинной галереи и других региональных коллекций. Большая часть произведений посвящена теме детства.

Выставка работает до 5 августа.

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