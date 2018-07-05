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В Лондоне открылась выставка мороженного
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В Лондоне открылась выставка мороженного 

Fancy Journal 5 июля 2018
Фото: Fancy Journal
Знаменитый кулинарный дуэт Сэм Бомпас и Гарри Парр запустили новый проект Scoop — выставку, посвященную истории мороженного. Экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем неотъемлемого летнего десерта.
На выставке можно не только попробовать необычные виды мороженного всех эпох (к примеру, со вкусом огурца и цукат), но и посмотреть, как будет выглядеть магазин мороженного через несколько десятков лет, а также посетить настоящую ледяную камеру. Кроме того, экспозиция включает в себя коллекцию старинного оборудования для приготовления мороженного Робина и Кэролайн Вейр.
Scoop представлена в Британском музее еды, который фуд-дизайнеры открыли в Лондоне еще в 2015 году. Выставка продлится до 30 сентября.
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