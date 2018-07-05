В Лондоне открылась выставка мороженного

Знаменитый кулинарный дуэт Сэм Бомпас и Гарри Парр запустили новый проект Scoop — выставку, посвященную истории мороженного. Экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем неотъемлемого летнего десерта.

На выставке можно не только попробовать необычные виды мороженного всех эпох (к примеру, со вкусом огурца и цукат), но и посмотреть, как будет выглядеть магазин мороженного через несколько десятков лет, а также посетить настоящую ледяную камеру. Кроме того, экспозиция включает в себя коллекцию старинного оборудования для приготовления мороженного Робина и Кэролайн Вейр.

Scoop представлена в Британском музее еды, который фуд-дизайнеры открыли в Лондоне еще в 2015 году. Выставка продлится до 30 сентября.