«Московская смена» центра поддержки семьи «Зюзино» побывала на выставке «Приметы времени»

Четвертого июля участники программы «Московская смена» сходили на выставку «Приметы времени» выпускников Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА» в галерее Беляево.

«После экскурсии к нам в центр приехали специалисты Библиотеки 147 и провели мастер-класс по изготовлению поделки из бумаги «Футбольный мяч»», — рассказали работники центра поддержки семьи и детства «Зюзино».

Напомним, центр поддержки семьи и детства «Зюзино» — это специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.