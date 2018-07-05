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«Московская смена» центра поддержки семьи «Зюзино» побывала на выставке «Приметы времени»
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«Московская смена» центра поддержки семьи «Зюзино» побывала на выставке «Приметы времени» 

Каховка 5 июля 2018
Фото: Каховка
Четвертого июля участники программы «Московская смена» сходили на выставку «Приметы времени» выпускников Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА» в галерее Беляево.
«После экскурсии к нам в центр приехали специалисты Библиотеки 147 и провели мастер-класс по изготовлению поделки из бумаги «Футбольный мяч»», — рассказали работники центра поддержки семьи и детства «Зюзино».
Напомним, центр поддержки семьи и детства «Зюзино» — это специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
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