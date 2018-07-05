Выставка в ГБУ «Ровесник»

Выставки — это определенный этап, можно сказать небольшой экзамен для художника и возможность получать живые эмоции от зрителей. В ГБУ «Ровесник» 04 июля открылась выставка авторских кукол жительницы нашего района, доброго друга Центра, солистки вокальной группы «Сударушки», известной поэтессы и художницы Софьи Хрусталевой. Когда куклы выходят в «свет», — их восприятие иное. Ни одна фотография не передаст всех ощущений, которые можно получить вживую от кукол. Ведь так много деталей для внимания!

Софья Ивановна провела первую экскурсию — охотно рассказав о своих творениях, историю появления, из чего они сделаны, технологию изготовления, предложив рассмотреть куклы поближе, потрогать, подержать… Работы просто потрясающие — какой это колоссальный труд. Удивительные неповторимые лица, одежда, украшения — все настолько искусно выполнено, что диву даешься. В каждой кукле есть свой неповторимый почерк автора, в каждую вложена частичка души. Есть книжные персонажи, выполненные просто великолепно и сразу узнаваемые.

Гостями выставки были: глава управы района Раменки А. А. Осипов, глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев, районный депутат Г. И. Ковалева, заведующий филиалом ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» филиал «Раменки» Ткачук М. В., жители района, как самые маленькие, так и старшего возраста.

А. А. Осипов с большим интересом ознакомившись с каждой работой и внимательно выслушав комментарии автора, поблагодарил Софью Ивановну, высоко оценив выставку, как с эстетической точки зрения, так и с практической: как руководство посетителей к самостоятельному творчеству.

Выставка открыта до 18 июля. Приходите — чудесные куклы, общение, новые знакомства, приятные встречи, сказочная атмосфера!