Музей Эльдара Рязанова принял тысячного посетителя

Юбилейными посетителями стали супруги Гелий Григорьевич и Людмила Васильевна Тирановы. Семейной паре вручили диплом и памятные подарки. Кто из них тысячный, а кто тысяча первый, супруги решат сами, ведь главный секрет долгой совместной жизни, как сказала Людмила Васильевна, уважение друг к другу и терпение.

В преддверии Дня семьи, любви и верности главными гостями музея Эльдара Рязанова стали семейные пары, прожившие вместе 40 и более лет. Так Гелий Григорьевич и Людмила Васильевна вместе уже больше 60 лет, но в числе гостей оказались и молодые супруги, например Евгения и Алексей Ледневы. Их супружеский стаж невелик, всего девять лет, но в семье уже трое детей. Ева, Богдан и Ангелина пришли вместе с родителями и также получили подарки: ромашковый букет — как символ праздника, сборник стихов Рязанова, но самое главное, а для детей, это точно — упаковку эклеров, созданных по рецептуре 40-50-х годов.

Эклеры в подарок от музея, не случайность. Как рассказали сотрудники, одно из самых ярких воспоминаний детства для Эльдара Рязанова — заварные эклеры в буфете театра оперы и балета.

Для семейных пар, пришедших в этот день в музей Рязанова, провели экскурсию, и многие из гостей признались: придут еще раз, чтобы «полистать» фотографии, послушать воспоминания. А музей, в котором сочетаются как раритетные экспонаты, переданные родственниками Рязанова, так и современные технологии, таит в себе много открытий.

Музей Эльдара Рязанова в Самаре, созданный в рамках губернаторского проекта «СОдействие», был открыт 19 мая. На сегодня это самый молодой музей в городе. Огромную роль в его создании сыграли обычные горожане — участники общественного совета Ленинского района, в этот день они также стали почетными гостями.

"Без представителей общественного совета Ленинского района, без их инициативы и поддержки этот проект не был бы реализован, — рассказала на встрече руководитель департамента культуры и молодежной политики городской администрации Татьяна Шестопалова . — Да, мы много планируем, у нас масса идей, мы стараемся их реализовывать, но главное, что идея создания музея была поддержана общественным советом. Более того, в поддержку этого проекта были собраны средства предпринимателями Ленинского района".

Создание действительно народного музея осуществлялось в рамках губернаторского проекта «СОдействие», направленного на финансовую поддержку социально-значимых инициатив самих жителей региона. Стоимость подобных проектов складывается из пожертвований (не менее 7%) и средств местного и областного бюджетов.

Как рассказал Татьяна Шестопалова, коллегиально было принято решение продолжать работу и заниматься дальнейшим развитием музея.

Всего в 2017 г. в рамках проекта получили софинансирование и успешно реализованы 13 общественных инициатив. И создание музея Эльдара Рязанова — одна из них.