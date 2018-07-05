История самого странного советского художника

Смотрите, какой интересный художник, какая отличная работа с цветом. Между прочим, «советский», куда деваться, а напоминает мне чем-то Ван Гога в этой картине.

И биография такая удивительная. Зовут его Тыко Вылка. Он родился в Российской империи в 1886 году, в семье ненецких охотников. Начал писать картины еще до революции — учился у художника Александра Борисова , которого занесло в тундру покататься на оленях. Степан Писахов (сказки которого я просто обожаю), познакомился с ним на Новой Земле около 1903−4 гг., подарил ему краски и восторгался его картинами.

Также Вылка был сказителем, автором эпических сказаний, отцом-основателем ненецкой литературы, при советской власти — заметной фигурой, представителем народности. Умер в 1960 году в возрасте 74 лет. Про него есть фильм «Великий самоед».

Это классическое «наивное» искусство, созданное человеком, не обладающим профессиональным художественным образованием, но — с истинным даром живописца

А теперь давайте посмотрим для сравнения, что наваял тот самый катавшийся на оленях его первый учитель Александр Борисов, выпускник Императорской Академии художеств, ученик Шишкина и Куинджи, лауреат премий и медалей, и прочая и прочая. Те же самые места.

Хороший мастер Борисов, спору нет. Но когда вы разглядываете его профессиональные картины сразу после работ ненца, вам понятней становится, почему к началу 20 века творцам и зрителям до зевоты приелась эта академическая школа, почему она им обрыдла? Почему Париж с таким восторгом принял Руссо-Таможенника, почему весь 20 век так носится с наивным искусством настоящим, и пытается подделываться под него профессионально, имитируя безыскусность? Как так получается, что после доведения чего-либо до совершенства из этого исчезает нечто неуловимое, исчезает душа? Почему зритель, «наевшийся» отточенностью, ищет безыскусность и новые точки зрения от тех, кому раньше не давали кисти в руки?

Это вопрос, кстати, из той же серии, почему «Голос. Дети» на первом канале собирает больше зрителей, чем взрослый «Голос».