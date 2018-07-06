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С. Собянин призвал голосовать за лучшие благотворительные проекты для вручения премии MUF Community Awards
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С. Собянин призвал голосовать за лучшие благотворительные проекты для вручения премии MUF Community Awards 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города голосовать за лучшие благотворительные, спортивные и образовательные проекты города, которым будет вручена премия в рамках Московского урбанистического форума. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«В рамках Московского урбанистического форума мы ежегодно вручаем премию MUF Community Awards за лучшие благотворительные, спортивные, образовательные и другие столичные проекты. Их выбираете вы. Голосуйте», — говорится в сообщении.
Он также сообщил, что победитель будет награжден 18 июля.
Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». Форум будет посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
MUF Community Awards — первая мультидисциплинарная премия городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие Москвы.
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