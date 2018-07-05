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Более 11тысяч футбольных болельщиков посетили самарские музеи
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Более 11тысяч футбольных болельщиков посетили самарские музеи 

Волга Ньюс 5 июля 2018
Лидерами по посещаемости стали музей им. Алабина и Художественный. Посетители с удовольствием оставляют свои отзывы в гостевых книгах.
"Самарский художественный музей — жемчужина нашего города, и сейчас он находится на пешеходной улице, где много гостей и постоянно звучит иностранная речь. Музей не остался без внимания, — рассказала директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова. — Недавно у нас была группа иностранцев и одна дама была настолько потрясена, что в нашем музее такая великолепная коллекция русского искусства. Она долго ходила, внимательно все изучала. Еще одна группа туристов много времени провела возле работ Владимира Маковского и Ильи Репина. Они были удивлены, что такие полотна есть в нестоличном музее. Для многих иностранцев это открытие".
Напоминаем, что в дни проведения Чемпионата мира по футболу в государственных и муниципальных учреждениях культуры для обладателей паспорта болельщика предусмотрены скидки — 10% от стоимости билета.
Накануне и в дни проведения футбольных матчей государственные музеи Самарской области работают с 10:00 до 20:00. В другие дни — в обычном режиме.
Подробная информация о скидках и режиме работы на сайтах учреждений, а также на сайте министерства культуры Самарской области в разделе Культурная программа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
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