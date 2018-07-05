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Жители района Старое Крюково до 11 июля могут посетить выставку живописи «Краски лета»
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Жители района Старое Крюково до 11 июля могут посетить выставку живописи «Краски лета» 

Управа района Старое Крюково 5 июля 2018
Фото: Управа района Старое Крюково
До 11 августа в Библиотеке №249 открыта выставка живописи, выполненная в технике a la prima, художницы Лили Пирвели (Lillie Pirvellie). С полотен автора смотрят дикие маки, прекрасные в своей яркости и одновременной хрупкости.
В работах автора очевидно ярко выраженное желание отразить красоту окружающего мира, живой природы, все краски жизни. Картины Лили наполнены солнечной энергией, передают светлое настроение ощущения радости бытия, буквально сверкают всеми гранями жизненных возможностей, дарят незабываемые впечатления и веру в красоту человеческой души.
Мак — цветок, соединивший в себе разнообразные символы: он может означать как страстную любовь, так и мечтательность, молодость и общительность, быть знаком грусти и воспоминаний. Маки в работах Лили бывают непокорными и дерзкими, а бывают нежными и мечтательными… А какие маки выберете для себя вы?
Лили Пирвели является основателем и директором агентства международного сотрудничества «Инглима» (Россия — Грузия — Франция — Великобритания). В задачи агентства входит продвижение национальных культур и углубление международных связей в области культуры. Работы Лили стали популярны в разных странах мира и на сегодняшний день находятся в частных собраниях серьезных ценителей живописи.
Возрастной ценз: 0+
Вход бесплатный.
Телефон для справок: +7 499 736 20 74
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