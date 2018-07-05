Литературный музей-центр Паустовского подготовил досуг для посетителей парка «Кузьминки»

Детскую и семейную досуговую программу подготовил Литературный музей-центр Константина Паустовского для посетителей парка «Кузьминки». В субботу, 7 июля, здесь состоится литературно-экологический фестиваль «Летние дни».

В его рамках для гостей проведут мастер-классы «Растрепанный воробей» и «Заботливый цветок», выставку «Тарусские страницы», а также экоквест В поисках волшебного дерева» и многое другое.

В 12.00 и 14.00 Музейный кукольный театр представит спектакль «Сказка будет жить всегда». Ознакомиться с полным расписанием активностей можно на официальном сайте музея. (вт)