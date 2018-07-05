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Выставка «Живой мир» открылась в МФЦ Восточного Дегунина
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Выставка «Живой мир» открылась в МФЦ Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 5 июля 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
До 30 июля в центре госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина будет открыта выставка «Живой мир». Работы для нее выполнили юные воспитанники изостудии РОО ДКХТ «Артград». Об этом сообщила директор учреждения Елена Стукалова.
— Выставка демонстрирует, как дети видят животных, — рассказала Стукалова. — Юные художники очень старались, изображая разных зверей: диких и домашних, в статичных сценах и на охоте.
Полюбоваться картинами может любой желающий. Напоминаем, центр госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина располагается по адресу улица Дубнинская, дом 40а, корпус 1. (мю)
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