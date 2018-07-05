В выставочном зеле «Тушино» открылась выставка «Бумага, карандаш»

В выставочном зале «Тушино» на бульваре Яна Райниса открылась выставка графики художника Михаила Пилюгина «Бумага, карандаш» открылась.

— Михаил Михайлович Пилюгин родился в 1958. Живет и работает в Москве. Окончил МХПУ имени М. И. Калинина. Является членом Союза художников России, Творческого союза художников России, правления Творческого объединения современных художников, Тушинского товарищества художников. С 1982 года активный участник областных, региональных, всероссийских, международных художественных выставок, — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет доступна для осмотра до 15 июля.

Напомним, что выставочный зал «Тушино» расположен по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 493-14-67. (ск)