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Вернисаж работ в стиле стрит-арт состоится в галерее «Здесь на Таганке»
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Вернисаж работ в стиле стрит-арт состоится в галерее «Здесь на Таганке» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 5 июля 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В галерее «Здесь на Таганке» для всех любителей необычного искусства 6 июля пройдет вернисаж работ стрит-арт-художника Николая Николаева.
— Наши посетители увидят полотна, на которых изображены остросоциальные и городские тематические рисунки. Художник работает в графическом стиле, — поделилась подробностями руководитель культурного учреждения Екатерина Савина.
Она добавила, что для гостей подготовят сюрпризы. Им презентуют новые проекты Николая Николаева.
Экспозиция откроется в 18:00 по адресу: улица Таганская, дом 31/22. Посещение вернисажа свободное. Организаторы пригласили всех желающих.
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