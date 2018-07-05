Вернисаж работ в стиле стрит-арт состоится в галерее «Здесь на Таганке»

В галерее «Здесь на Таганке» для всех любителей необычного искусства 6 июля пройдет вернисаж работ стрит-арт-художника Николая Николаева

— Наши посетители увидят полотна, на которых изображены остросоциальные и городские тематические рисунки. Художник работает в графическом стиле, — поделилась подробностями руководитель культурного учреждения Екатерина Савина.

Она добавила, что для гостей подготовят сюрпризы. Им презентуют новые проекты Николая Николаева.

Экспозиция откроется в 18:00 по адресу: улица Таганская, дом 31/22. Посещение вернисажа свободное. Организаторы пригласили всех желающих.