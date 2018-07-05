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Урок этюдной живописи провел в РГБМ художник Алим Велитов
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Урок этюдной живописи провел в РГБМ художник Алим Велитов 

Управа района Преображенское 5 июля 2018
Фото: Управа района Преображенское
Накануне в творческом пространстве кабинета художника Российской государственной библиотеки для молодежи собрались преображенцы, увлеченные изобразительным искусством, чтобы выслушать лекцию о натурной живописи, увидеть практические примеры в профессиональном исполнении и самим попробовать свои силы в работе с этюдами.
Художник Алим Велитов начал с теоретического рассказа об анатомии человека, о перспективе и композиции, потому что не имея представления об этом, сложно работать, наглядно продемонстрировал некоторые техники. После этого собравшиеся перешли к практическому закреплению.
О будущих мастер-классах, посвященных изобразительному искусству, а также о других мероприятиях, организованных Российской государственной библиотекой для молодежи, можно узнать по справочному телефону +7 499 922-66-77, написав электронное письмо на почтовый ящик info@rgub.ru или в саомй библиотеке по адресу ул. Большая Черкизовская, д. 4, стр. 1.
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