Фотографию царской семьи, снятую в честь рождения княжны Марии, впервые покажут на Урале

"В рамках цикла «История одного экспоната» музей представит фотографию царской семьи из своего фонда, сделанную в 1899 году по случаю рождения третьей дочери императора Марии. Фотография заключена в раму производства фирмы Карла Фаберже . Оригинал фотографии и рамка выставляются впервые", — сказал Пушмин.

На снимке Николай II запечатлен вместе с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми. Фотография сделана в ателье «Левицкий и сын». Сергей Левицкий был одним из пионеров русской фотографии, снимавший еще Николая I, Александра II, Николая Гоголя и Льва Толстого . Портретная галерея Романовых занимает одно из центральных мест в его творчестве, запечатлены четыре поколения императорской семьи, рассказали в музее.

Перед выставкой фотография и рама были отреставрированы. Посмотреть на них можно будет с 13 июля по 13 августа. «Нам важно показать посетителям музея, что мы не чужды этой теме, что у нас есть что в запасниках», — пояснил Пушмин.

В память о гибели царской семьи в «Ельцин Центре» также пройдут тематические экскурсии, лекции уральских и московских исследователей, публицистов.