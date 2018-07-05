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Фотографию царской семьи, снятую в честь рождения княжны Марии, впервые покажут на Урале
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Фотографию царской семьи, снятую в честь рождения княжны Марии, впервые покажут на Урале 

ТАСС 5 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Оригинал фотографии семьи последнего российского императора Николая II, которая была сделана в 1899 году в честь рождения княжны Марии, впервые представят в Екатеринбурге. Снимок передала в дар музею "Ельцин Центра" вдова первого президента России Наина Ельцина, сообщил ТАСС руководитель архива учреждения Дмитрий Пушмин.
Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью. В память о 100-летии со дня гибели Романовых в Екатеринбург прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пройдет международный фестиваль православной культуры «Царские дни».
"В рамках цикла «История одного экспоната» музей представит фотографию царской семьи из своего фонда, сделанную в 1899 году по случаю рождения третьей дочери императора Марии. Фотография заключена в раму производства фирмы Карла Фаберже. Оригинал фотографии и рамка выставляются впервые", — сказал Пушмин.
На снимке Николай II запечатлен вместе с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми. Фотография сделана в ателье «Левицкий и сын». Сергей Левицкий был одним из пионеров русской фотографии, снимавший еще Николая I, Александра II, Николая Гоголя и Льва Толстого. Портретная галерея Романовых занимает одно из центральных мест в его творчестве, запечатлены четыре поколения императорской семьи, рассказали в музее.
Перед выставкой фотография и рама были отреставрированы. Посмотреть на них можно будет с 13 июля по 13 августа. «Нам важно показать посетителям музея, что мы не чужды этой теме, что у нас есть что в запасниках», — пояснил Пушмин.
В память о гибели царской семьи в «Ельцин Центре» также пройдут тематические экскурсии, лекции уральских и московских исследователей, публицистов.
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