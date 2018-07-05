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Челябинский поросенок-оракул Борис стал героем стикеров в Телеграме
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Челябинский поросенок-оракул Борис стал героем стикеров в Телеграме 

Хорошие новости 5 июля 2018
Фото: Хорошие новости
Челябинский футбольный оракул — поросенок Борис — стал звездой Телеграма. В мессенджере появилась серия соответствующих стикеров. Набор с мини-пигом создали после верного прогноза исхода матча России с Испанией. Пакет состоит из десяти стикеров, которые в шутливой форме обыгрывают крылатые фразы и мемы мундиаля.
— Изначально к идее спрашивать поросёнка Бориса о том, как закончится матч, читатели отнеслись слишком серьёзно и скептически. Мы решили, что он заслужил свой собственный стикерпак в Telegram, — сообщили создатели стикеров с сайта 74.ru.
Напомним, что Боря угадал, чем закончатся три матча из четырех. Он предсказал победу России над Саудовской Аравией и Испанией, а также поражение в игре с Уругваем. Промахнулся только в отношении Египта: вопреки прогнозу мини-пига, российская сборная одержала верх над египтянами.
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