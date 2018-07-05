Выставка «Степан Эрьзя в Доме-музее Германа Брахерта» откроется в Светлогорске

Фото: официальнй сайт Международного фонда искусств Степана Эрьзи

Выставка «Степан Эрьзя в Доме-музее Германа Брахерта» откроется в Светлогорске в рамках проекта «Диалог мастеров» 12 июля.

В творческом мероприятии примут участие ведущие художники России. Помимо выставки «Степан Эрьзя в Доме-музее Германа Брахерта», будут представлены четыре знаковые экспозиции произведений пластического искусства. Авторы работ Александр Бурганов , Сергей Коненков и Геннадий Правоторов.

Кроме этого, откроют выставку «Скульптор Эрьзя и поэт Орасио Кирога. История одного портрета». Экспозиция будет приурочена к 25-летию Дома-музея Германа Брахерта.