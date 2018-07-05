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За пartой: пермские школьники о современном искусстве
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За пartой: пермские школьники о современном искусстве 

Собака.ru 5 июля 2018
Фото: Собака.ru
Программа музея современного искусства «За пartой» уже несколько лет активно работает с подростками и стрит-арт художниками. Одна из главных целей программы — научить подростка читать город, видеть его визуальные, структурные и исторические характеристики, понимать, как искусство меняет образ и смысл пространства, научиться общаться через искусство с прохожими, а так же сделает город более живым и наполненным смыслами.
«Разговор с городом» — стрит-арт резиденция, участники которой создадут несколько новых арт-объектов на улицах Перми. Мероприятия проекта пройдут с 16 по 22 июля. Кураторами резиденции выступят Тимофей Радя и его коллега Кузьма Андреев.
Темой «Разговоров с городом» станут чувства и эмоции. Создавая объекты, подростки и художники поразмышляют о том, как вернуть на улицы города, занятые рекламными баннерами и вывесками, чувства и ощущения, тем самым делая город более эмоциональным, приветливым и уютным для его жителей.
Как принять участие?
Чтобы принять участие в проекте, необходимо
Быть подростком от 14 до 18 лет  Быть готовым к интенсивной работе по 5-6 часов каждый день с 16 по 22 июля
заполнить форму заявки, кратко ответив на вопросы «Почему я хочу участвовать в проекте?» и «Что я хочу сказать городу и его жителям?»
Более подробную информацию вы можете найти в официальной группе проекта ВКонтакте.
Музей современного искусства делает уличные объекты с подростками на протяжении многих лет в рамках проекта «За пartой». «За пartой: пермские школьники о современном искусстве» — встречи для старшеклассников, на которых можно найти ответы на вопросы о культуре XX и XXI веков, попробовать себя в роли экскурсовода, искусствоведа и художника, увидеть, что современное искусство — это совсем не страшно, а очень даже интересно! Фото: zapartoy
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