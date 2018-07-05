За пartой: пермские школьники о современном искусстве

Программа музея современного искусства «За пartой» уже несколько лет активно работает с подростками и стрит-арт художниками. Одна из главных целей программы — научить подростка читать город, видеть его визуальные, структурные и исторические характеристики, понимать, как искусство меняет образ и смысл пространства, научиться общаться через искусство с прохожими, а так же сделает город более живым и наполненным смыслами.

«Разговор с городом» — стрит-арт резиденция, участники которой создадут несколько новых арт-объектов на улицах Перми. Мероприятия проекта пройдут с 16 по 22 июля. Кураторами резиденции выступят Тимофей Радя и его коллега Кузьма Андреев.

Темой «Разговоров с городом» станут чувства и эмоции. Создавая объекты, подростки и художники поразмышляют о том, как вернуть на улицы города, занятые рекламными баннерами и вывесками, чувства и ощущения, тем самым делая город более эмоциональным, приветливым и уютным для его жителей.

Как принять участие?

Чтобы принять участие в проекте, необходимо

Быть подростком от 14 до 18 лет Быть готовым к интенсивной работе по 5-6 часов каждый день с 16 по 22 июля

заполнить форму заявки, кратко ответив на вопросы «Почему я хочу участвовать в проекте?» и «Что я хочу сказать городу и его жителям?»

Более подробную информацию вы можете найти в официальной группе проекта ВКонтакте.

Музей современного искусства делает уличные объекты с подростками на протяжении многих лет в рамках проекта «За пartой». «За пartой: пермские школьники о современном искусстве» — встречи для старшеклассников, на которых можно найти ответы на вопросы о культуре XX и XXI веков, попробовать себя в роли экскурсовода, искусствоведа и художника, увидеть, что современное искусство — это совсем не страшно, а очень даже интересно! Фото: zapartoy