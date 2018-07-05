Фотоконкурс «Планета Москва»: осталось чуть больше двух недель на подачу заявки

Совсем немного времени остается для подачи заявок на открытый конкурс городской фотографии «Планета Москва», напомнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, председатель жюри конкурса Сергей Левкин

«Остается чуть больше двух недель, в течение которых все желающие могут присылать работы на фотоконкурс, — сказал Сергей Левкин. — Для людей креативных и увлекающихся выбрать среди множества сделанных снимков лишь несколько, чтобы отправить их на конкурс, наверняка непросто. Тем не менее уже более 350 фотографов подтвердили свое участие, а мы получили прекрасные фотографии, лучшие из которых будут представлены в каталоге и на выставке».

До 22 июля присылать работы можно на электронный адрес: dgp.mos@yandex.ru. Участники могут представить не более трех фотографий в каждой из четырех номинаций: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», «Архитектура» и «Пейзаж». Главное условие — снимки должны быть сделаны в Москве не раньше 1 августа 2017 года. Выставка работ финалистов откроется в парке «Зарядье» 18 августа.