В галерее «Беляево» открылся винтажный салон

Как сообщается на сайте галереи «Беляево» (Профсоюзная, 100), в художественном салоне галереи начал работать магазин винтажной одежды и аксессуаров.

Уточняется, что к сотрудничеству приглашаются частные коллекционеры. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 335 83 22.

К слову, сейчас в галерее проходит выставка «Приметы времени». Она будет работать по 15 июля. Специальный проект параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства подготовлен выпускниками Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА».