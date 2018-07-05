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В галерее «Беляево» открылся винтажный салон
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В галерее «Беляево» открылся винтажный салон 

Коньково 5 июля 2018
Фото: Коньково
Как сообщается на сайте галереи «Беляево» (Профсоюзная, 100), в художественном салоне галереи начал работать магазин винтажной одежды и аксессуаров.
Уточняется, что к сотрудничеству приглашаются частные коллекционеры. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 335 83 22.
К слову, сейчас в галерее проходит выставка «Приметы времени». Она будет работать по 15 июля. Специальный проект параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства подготовлен выпускниками Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА».
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