Необычную подводную экспозицию откроют в Балаклаве

Экспозицию, посвященную находкам в море, откроют на базе Военно‐исторического музея фортификационных сооружений в Балаклаве. Здесь представят якори, керамику, корабельные конструкции и многое другое, сообщил сайт «Новый Севастополь».

Организаторы используют каналы доков в качестве хранилища артефактов и в дальнейшем планируют устроить экскурсии для дайверов.

Виктор Лебединский. «Здесь закрытая акватория, естественная среда — морская вода с легким течением, есть охрана, минимальное воздействие солнечного света, которое минимизирует жизнь под водой», — рассказал руководитель подводной археологической экспедиции Института востоковедения РАН

Для безопасности туристов и во избежание происшествий в музее установят видеокамеры. Подобных экспозиций в России пока не существует.

Около 40 тысяч футбольных фанатов посетили Государственный исторический музей с начала чемпионата мира. Обладатели паспорта болельщика могут пройти в музей с существенной скидкой: для них билет будет стоить на 30% дешевле.