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Необычную подводную экспозицию откроют в Балаклаве
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Необычную подводную экспозицию откроют в Балаклаве 

360tv.ru 5 июля 2018
Экспозицию, посвященную находкам в море, откроют на базе Военно‐исторического музея фортификационных сооружений в Балаклаве. Здесь представят якори, керамику, корабельные конструкции и многое другое, сообщил сайт «Новый Севастополь».
Организаторы используют каналы доков в качестве хранилища артефактов и в дальнейшем планируют устроить экскурсии для дайверов.
«Здесь закрытая акватория, естественная среда — морская вода с легким течением, есть охрана, минимальное воздействие солнечного света, которое минимизирует жизнь под водой», — рассказал руководитель подводной археологической экспедиции Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
Для безопасности туристов и во избежание происшествий в музее установят видеокамеры. Подобных экспозиций в России пока не существует.
Около 40 тысяч футбольных фанатов посетили Государственный исторический музей с начала чемпионата мира. Обладатели паспорта болельщика могут пройти в музей с существенной скидкой: для них билет будет стоить на 30% дешевле.
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