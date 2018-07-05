В галерее «Беляево» на Профсоюзной заработал винтажный салон

На сайте галереи «Беляево» (Профсоюзная, 100) сообщается о том, что теперь там можно приобрести винтажную одежду и аксессуары.

В галерее заработал магазин винтажной одежды и аксессуаров. Уточняется, что к сотрудничеству приглашаются частные коллекционеры. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 335 83 22.

Сейчас в галерее проходит выставка «Приметы времени». Она будет работать по 15 июля. Специальный проект параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства подготовлен выпускниками Школы современного искусства «Свободные мастерские ММОМА».