Как выбрать картину, которую оценят гости

Произведения искусства, украшающие интерьер, способны многое рассказать о его обитателе. Что делать, если финансы пока не позволяют покупать предметы искусства на Sotheby’s и Christie’s

Если в отношении стилистики интерьера, подбора мебели и декора существует множество советов на сайтах дизайнерских и архитектурных изданий, то в отношении выбора предметов искусства вы остаетесь один на один со своими мыслями. Здесь больше риск совершить ошибку и сделать выбор, который впоследствии вас разочарует.

Каких ошибок следует избегать?

1. Выбирать только то, что вы помните из школьных учебников.

Условно это могут быть репродукции Шишкина, Репина или просто пейзажи из категории «русские березки». Почему это ошибка? Во-первых, репродукция в статусном интерьере (даже выполненная профессиональным художником) — моветон. Во-вторых, реалистичное искусство (даже качественный оригинал сильного художника) вписывается далеко не в любой интерьер. Скорее оно впишется только в строгий классический интерьер.

2. Отдавать предпочтение «милым, красивым букетам» — пионам, сирени, ромашкам.

Надо признать, в нижнем ценовом сегменте уличной живописи таких предложений огромное количество. Художник, как правило, неизвестен. Просто картинка. Милая. Почему это ошибка? Здесь речь не идет об искусстве. Произведение искусства — всегда единичный, штучный товар. Имя художника — обязательный атрибут любого произведения искусства. «Букетики» же штампуются со страшной силой по конвейерному принципу. Такие картинки уместно подарить бабушке, сестренке, тете, которые не разбираются в искусстве.

3. Искать в картине «второе дно», скрытый смысл.

Был случай, когда меня спросили «А что это означает?» про картину морского пейзажа, на которой изображено море, небо и чайки. И речь не о невежестве. Человек прекрасно видит, что именно изображено на картине. Но, в силу неуверенности в своих познаниях в сфере изобразительного искусства, он начинает сомневаться. А нет ли здесь скрытого смысла? Не будет ли из-за этого скрытого смысла мой выбор подвергнут насмешкам более «подкованными» в искусстве друзьями и коллегами? Страшная «тайна» заключается в том, что в 100% картин никакого другого смысла, второго дна и иносказаний нет. Бывает разное восприятие картины разными людьми с разным жизненным опытом. Помните слова Бернарда Шоу : «Картина, которую хвалят больше чем десять процентов публики, подлежит сожжению».

4. Выбирать маленький формат.

Маленький формат картины превращает ее в элемент декора, который нужно вписать в существующее пространство — поставить на полку, на комод. Поэтому в комнате такой декор малозаметен. И, напротив, картина большого формата однозначно задает настрой, держит интерьер и подчиняет себе все пространство. Ее невозможно не заметить и все гости обязательно будут задавать вопросы об этой картине. Всегда приятно блеснуть знаниями и о самом художнике, и о его творчестве, и о том, что вы собираете предметы искусства.

5. Бояться авангардных стилей.

Страх или отсутствие страха перед выбором искусства связан с одним-единственным фактором — насмотренностью. Если вы не посещаете музеи и выставки, знаете картины только по школьным учебникам — вы более всего будете привязаны к картинам в реалистичном стиле. «Мне тут все понятно», — подумаете вы. Это не так уж плохо, но чем больше у человека насмотренность, чем больше перед его глазами проходит картин разных художников, выполненных в разных стилях и жанрах, тем свободнее он ощущает себя среди авангардных работ.

6. Не учитывать особенности интерьера.

Натюрморт с самоваром в минималистичном интерьере, абстракция — в классическом интерьере, восточные мотивы в скандинавском интерьере. Все это вносит дисбаланс в ваше жизненное пространство, будет раздражать вас и казаться неуместным другим. Но нужно сделать ремарку: при определенных условиях, когда изначально задумывается эклектичный интерьер, смешение стилей все же возможно.

Этих ошибок легко избежать, а страхи рассеять. Особенно, если вы имеете дело с качественным искусством. Но как понять, какое искусство качественное и где его покупать? На Sotheby’s и Christie’s?

Но если финансы пока не позволяют покупать искусство на мировых аукционах, а статус — опуститься до покупки «картинок» у уличных умельцев, закрыт ли путь к обладанию качественными работами профессиональных художников?

Хорошая новость заключается в том, что в настоящий момент рынок современного искусства очень велик. Цены на качественные работы опытных и сильных художников размером от метра стартуют от 150 000 руб. Адекватный предел на очень большие работы известных в арт-среде художников — 1—1,5 млнруб. Средний ценник работ 200—400 тыс.руб. Это, безусловно, премиальный продукт.

Плохая новость также заключается в том, что рынок современного искусства очень велик. И за качеством всего того креатива, который выходит на рынок, никто не следит. Рынок предлагает вам либо самому проявить свою экспертность в этом вопросе, либо довериться какому-то внешнему консультанту. Но тут встает вопрос доверия к профессионализму этого самого консультанта.

Что делать и где искать качественные работы современных художников? Традиционно (для консервативного арт-рынка) — в галереях. Но для большинства (в силу разных причин) это не совсем привычное место для покупок. Есть страх того, что галерист будет «давить» на вас своей экспертностью. Если добавить к этому закрытость галерей (посещение по договоренности) и порой не очень приветливый персонал, то вопрос приобретения предметов искусства может отойти далеко на задний план. Но все же не стоит сбрасывать этот вариант со счетов.

Присмотритесь к онлайн-галереям, которые продают картины. Вы можете спокойно рассмотреть фотографии работ на сайте, узнать размеры, цену, прочитать информацию об авторах. Однако принципиальный момент в таком случае — есть ли в штате онлайн-галереи специалист с искусствоведческим или художественным образованием, который ответственен за фильтр картин на входе в онлайн-галерею. Такой человек может называться по-разному: чаще куратор, реже искусствовед или арт-консультант. Это существенно снижает риск приобретения некачественной живописи.

Вместе с тем, несмотря на наличие возможности онлайн-покупки, ни один специалист не посоветует покупать искусство онлайн (не увидев саму картину). Предложите привезти картину к вам домой или в офис, чтобы увидеть ее «вживую». Если картина понравилась, попросите оставить ее на пару дней у вас. Это позволяет пожить с произведением в одном пространстве и понять, насколько оно вписывается в ваш стиль жизни, характер и интерьер.

Поищите информацию о художнике в интернете. Большинство из них имеют свои собственные сайты и состоят в различных профильных сообществах. Почитайте биографию художника, информацию о выставках (как часто выставляется и где), посмотрите его работы, посмотрите цены.

Если картина понравилась и вам ее привезли домой на смотрины, обратите внимание на следующие моменты:

1. Самое главное — общее впечатление от картины с первого взгляда (нравится/не нравится);

2. С обратной стороны картина должна быть подписана художником. Чаще всего, указывают следующую информацию: фамилию и имя художника, название картины, ее размер, год ее написания, и техника, в которой выполнена картина.

3. Посмотрите на картину при разном освещении.

4. Примерьте картину в том пространстве, где вы планировали ее разместить. Позовите родных или друзей, чтобы они посмотрели вместе с вами на картину в интерьере и высказали свое мнение. Нравится ли им сюжет, цвет, размер и прочее?

5. Осмотрите целостность холста и красочного слоя. Холст не должен иметь порезов, разрывов и прочих механических дефектов. Красочный слой не должен иметь царапин, сколов, трещин, чужеродных пятен.

Искусство в доме — роскошь для души, вдохновение для мыслей и удовольствие для глаз. Это то, что создает настроение в нашем доме. Это окружение, в котором растут наши дети. Это то, что останется им после нас…

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